期貨商論壇／台指期 利多護體

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期全球金融市場再度聚焦美國貨幣政策走向，富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對年底降息的信心持續維持高檔，寬鬆預期成為推動風險資產走強的核心動能，且有望帶動台指期同步走揚。曹富凱指出，美國財政部長貝森特暗示，聯準會領導層可能出現改組。市場將經濟顧問哈塞特視為熱門人選，他長期主張持續降息，並認為在經濟放緩與通膨壓力減輕的背景下，貨幣政策應更積極支持成長。

市場普遍押注，新任聯準會主席將在聖誕節前正式宣布，並可能帶來更強烈的寬鬆訊號。近期多位聯準會官員也釋出鴿派談話，強調經濟數據顯示消費動能降溫。投資人認為，聯準會年底會議再度降息機率極高，市場氛圍因寬鬆預期延續而全面偏向樂觀。曹富凱分析，在此背景下，整體市場情緒升溫。台積電ADR同步大幅走強，直接推升台指期走高，顯示外資對台灣科技供應鏈與AI設備需求仍高度看好。

台股與全球AI產業連動性強，短線反彈動能仍具延續性，市場預期指數有機會進一步挑戰更高區間。總體而言，政經面寬鬆期待與科技產業強勢形成雙重支撐，資金風險偏好顯著提升。投資人短線策略仍以順勢操作為主，關注美國政策訊號與AI產業鏈表現，預期年底前全球股市仍有望維持偏多格局。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

市場 聯準會 期貨交易

