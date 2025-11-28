新商品及新制度／電子選擇權 操作更靈活

隨電子類股價指數水準逐年上漲，目前電子選擇權契約規模隨之增加至一口選擇權表彰契約價值160萬元，與上市之初有明顯差距。臺灣期貨交易所為使交易人操作更加靈活，將於12月8日將電子選擇權契約乘數由每點1,000元縮小至250元，並同步調整權利金報價最小升降單位與現行金融選擇權標準相同。

配合電子選擇權縮小契約乘數，實施日開盤前每一口未沖銷部位將調整為四口。相關調整有助交易人精細操作，帶動市場參與。

期交所自2005年推出電子選擇權，其標的為臺灣證券交易所電子類股價指數，此指數代表整體上市電子公司的價格變化與市場趨勢，交易人可利用選擇權從事相關策略及避險交易。

電子股向來受投資大眾青睞，在我國證券市場成交值一向高於其他類股，尤其近年受惠AI運用持續創新，半導體產業急速成長，電子指數漲幅超過加權指數，其中前五大成分股包括台積電（2330）、鴻海、台達電、聯發科及廣達，合計市值占比約占整體電子類股的七成。

近期電子類指數點位約在1,600點上下波動，交易人或可將電子指數視為一全集合的電子千金股，代表台灣市場半導體等科技類股的趨勢，而電子指數波動度亦高於加權指數。

電子選擇權契約乘數縮小為現行的四分之一後，權利金與保證金金額將同步降低（以價平序列為例，約降至臺指選擇權的三分之一），讓交易人更容易進出與調整部位。此調整不僅使電子指數的投資避險更有效率，亦能靈活應用於趨勢交易或配對交易，例如搭配電子期貨（契約乘數4,000元）、小型電子期貨（契約乘數500元）、金融選擇權（契約乘數250元），或期交所12月8日即將推出的股票選擇權周契約等商品。

無論短線捕捉波動或長線布局避險，皆更具彈性；透過相關策略配置部位，在AI浪潮中即可兼顧風險控管與獲利機會。