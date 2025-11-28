全民權證／鴻海 瞄準逾120天

鴻海（2317）整體展望轉佳，法人預期2025年第4季至2026年，將由GB300、ASIC伺服器出貨帶動AI業務成長；同時，2026年美系大客戶預計推出新款手機，消費性電子可望重回成長軌道，因此維持「買進」評等。

法人指出，鴻海雲端網路（AI伺服器）是主要成長引擎，隨GB300正式量產、ASIC伺服器出貨逐年提升，加上四大CSP客戶加碼資本支出，預估雲端網路業務營收將年增約20%。在消費性智能裝置方面，彭博報導蘋果將於2026年導入更完整的AI功能，讓Siri具備全語音操控iPhone的能力，市場也預期蘋果將於2026年下半年推出首款折疊iPhone。

