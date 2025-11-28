全民權證／力積電 兩檔帶勁

記憶體族群昨（27）日重啟漲勢，其中力積電（6770）由於外資看好隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利，因此吸引買盤追捧，激勵股價大漲4.7%，頗有再現另一波多頭漲勢的態勢。

外資摩根士丹利（大摩）證券指出，市場低估DDR4的重要性，不僅資料中心交換器仰賴DDR4，GPU與CPU伺服器及儲存伺服器同樣需要大量的DDR4，使舊世代記憶體出現結構性需求復甦，價格有望一路漲至明年首季。

其中，力積電隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利，因此調升目標價至41元。權證發行商建議，看好力積電後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

