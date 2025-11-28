快訊

全民權證／力積電 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者魏興中整理

記憶體族群昨（27）日重啟漲勢，其中力積電（6770）由於外資看好隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利，因此吸引買盤追捧，激勵股價大漲4.7%，頗有再現另一波多頭漲勢的態勢。

外資摩根士丹利（大摩）證券指出，市場低估DDR4的重要性，不僅資料中心交換器仰賴DDR4，GPU與CPU伺服器及儲存伺服器同樣需要大量的DDR4，使舊世代記憶體出現結構性需求復甦，價格有望一路漲至明年首季。

其中，力積電隨DDR4、DDR3價格上揚，可望提升產能利用率並回補獲利，因此調升目標價至41元。權證發行商建議，看好力積電後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

力積 權證

台指期夜盤高檔震盪 由紅翻黑、高低落差達61點

台指期夜盤27日以27,576點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點40分，台指期夜盤報27,548點、跌31點...

新商品及新制度／電子選擇權 操作更靈活

隨電子類股價指數水準逐年上漲，目前電子選擇權契約規模隨之增加至一口選擇權表彰契約價值160萬元，與上市之初有明顯差距。臺...

期貨商論壇／亞翔期 長線看俏

亞翔（6139）目前在手訂單超過2,000億元，創歷史新高，且新接訂單以半導體為主，除國內大客戶外，亦切入美光及新加坡世...

期貨商論壇／台指期 利多護體

近期全球金融市場再度聚焦美國貨幣政策走向，富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對年底降息的信心持續維持高檔，寬鬆預期成為推動風...

聯發科、信驊 權證四檔搶鏡

聯發科（2454）受惠AI手機滲透提升、旗艦SoC（系統單晶片）市占擴大，2026年營運動能可期；信驊（5274）則在遠...

奇鋐、健策 權證聚焦長天期

多家法人預測，明年人工智慧（AI）依舊是市場主要焦點，其中隨資料中心功率不斷提高，液冷散熱成為重中之重，台廠中，奇鋐（3...

