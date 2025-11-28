全民權證／國巨 押價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民整理

國巨（2327）鉭電容主要應用於美系消費性大客戶工業、車用等，AI伺服器成長較明顯，今年營收預估為1,314.9億元，年成長8%，毛利率35.8%。第4季營收可維持季持平；毛利率及營益率則受惠於產品組合轉佳和鉭質電容漲價等因素而會有小幅季增。

國巨為因應AI帶動鉭質電容強勁需求，除今年二度調漲售價外，同時也持續規劃在墨西哥擴產10~20%，加上原本就預期歐洲工控市場回溫以及芝浦電子併表等貢獻，法人指出，國巨2026年營收由1,370億元上修至1,444億元，毛利率也預期在鉭質電容漲價以及擴產後營收占比持續增加下。

看好國巨後續股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日180天以上的認購權證靈活操作。（國泰證券提供）

