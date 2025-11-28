奇鋐、健策 權證聚焦長天期

多家法人預測，明年人工智慧（AI）依舊是市場主要焦點，其中隨資料中心功率不斷提高，液冷散熱成為重中之重，台廠中，奇鋐（3017）、健策（3653）成為市場關注焦點，發行券商建議，可透過相關權證擴大獲利空間。

隨著AI模型持續放大，晶片功耗與用量劇增，帶動資料中心用電需求呈指數級提升。預計2026年全球資料中心用電量可能突破800TWh。法人指出，龐大的用電需求使節電成為資料中心營運的關鍵，冷卻系統約占整體耗電量的30~45%，是節能首要目標。

奇鋐今年第3季切入美系手機品牌均熱片，GB系列出貨同步提升，第4季受惠GB300交換器層散熱產值提升，預期營運為全年高點。整體來看，公司2025年受惠GB伺服器出貨增加，預估營收年增逾80%，每股純益（EPS）47.79元，而2026年在GB伺服器規格持續提升之下，EPS更將達62.83元。

健策第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49元；法人表示，隨AI應用功耗不斷攀升，微通道蓋板(MLCP)成為伺服器散熱的新賽道，健策因長期深耕均熱片，並與晶圓廠、封測廠保持緊密合作，且產線與設備更貼近半導體需求，被市場視為最具優勢供應商。

外資預期，液冷核心元件將成長強勁，其中健策預計將為主要受惠者。由於兩種Rubin規格的蓋板都將大幅升級，其享有獨家供應1.8kW Rubin鍍金蓋板和現有MCL的優勢。其中，MCL的平均銷售價格（ASP）預計將暴增約九倍。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。