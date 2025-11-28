快訊

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷 一度逾200人失聯

東北風挾境外空汙襲台 水氣漸減少早晚偏涼 周末好天氣

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

聯發科、信驊 權證四檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
聯發科。 圖／聯發科提供
聯發科。 圖／聯發科提供

聯發科（2454）受惠AI手機滲透提升、旗艦SoC（系統單晶片）市占擴大，2026年營運動能可期；信驊（5274）則在遠端管理晶片（BMC）新品帶動下，AI伺服器需求強勁推升出貨暢旺。兩大IC設計龍頭在AI浪潮加持下，成為市場聚焦的關鍵指標。

法人表示，看好聯發科2025年營收將年增逾40%，達30億美元，並於2026年再成長20%至25%。不過，在ASIC業務方面，由於目前供應鏈端仍缺乏足夠證據支持公司提出的高成長目標，法人對其2027年的營收貢獻仍持保守態度。

另外，法人補充，聯發科負責的TPU晶片專案進度表現良好。據產業鏈訪查，Google已上修相關TPU的出貨預期至逾100萬顆，意味著商機進一步放大。法人估算，聯發科在2026年至2027年於TPU領域的市場規模有望達到40億美元。

信驊方面，2026年預期成長強勁，法人表示，五大項動能同步啟動，包括：第一，BMC業務市占率提升，既有客戶伺服器平台正從AST2600加速遷移至AST2700，而競爭對手尚缺乏具可比性的產品。

第二，AST2700系列BMC量產將逐步放量，預期AST2700將於2026年第2季開始加速出貨。第三，AST2750平均單價（ASP）及需求有望更高AST2750 的ASP至少比AST2700高20%，且需求已超越AST2700。

第四，Mini BMC新案將於既有客戶中逐步進入量產，也將挹注營運動能。第五，新業務線方面，包括I/O擴展器與資安晶片（PFR）IC，隨著新伺服器平台遷移並加速採用AST2700，出貨量逐步提升。

權證發行商建議，看好聯發科、信驊等後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、剩餘天數超過120天的商品操作。

聯發科 晶片

延伸閱讀

以便使用輝達晶片？傳大陸網企巨頭在海外訓練AI模型

輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

三外資同步唱多 信驊目標價上看7,500

高通新款驍龍8晶片亮相 台積電3奈米製程打造

相關新聞

台指期夜盤高檔震盪 由紅翻黑、高低落差達61點

台指期夜盤27日以27,576點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點40分，台指期夜盤報27,548點、跌31點...

新商品及新制度／電子選擇權 操作更靈活

隨電子類股價指數水準逐年上漲，目前電子選擇權契約規模隨之增加至一口選擇權表彰契約價值160萬元，與上市之初有明顯差距。臺...

期貨商論壇／亞翔期 長線看俏

亞翔（6139）目前在手訂單超過2,000億元，創歷史新高，且新接訂單以半導體為主，除國內大客戶外，亦切入美光及新加坡世...

期貨商論壇／台指期 利多護體

近期全球金融市場再度聚焦美國貨幣政策走向，富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對年底降息的信心持續維持高檔，寬鬆預期成為推動風...

聯發科、信驊 權證四檔搶鏡

聯發科（2454）受惠AI手機滲透提升、旗艦SoC（系統單晶片）市占擴大，2026年營運動能可期；信驊（5274）則在遠...

奇鋐、健策 權證聚焦長天期

多家法人預測，明年人工智慧（AI）依舊是市場主要焦點，其中隨資料中心功率不斷提高，液冷散熱成為重中之重，台廠中，奇鋐（3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。