快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

權證市場前10月交易額5,208億元 40歲以下投資人逾4成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

隨著金融市場投資工具選擇日益多元，權證因投入門檻低、槓桿效應強，成為年輕世代的偏好交易標的之一。根據金管會證期局最新統計，今年前10月權證發行檔數為56,808檔，權證市場交易金額達5,208億元，占證券市場比重的0.51％，占比不高，但其中有逾4成是40歲以下年輕族群。

證期局統計，2024年全年度權證發行檔數為74,809檔，市場交易金額達新台幣9,023億元，占證券市場成交比重0.71%。今年前10月交易金額為5,208億元，僅去年的57%左右，顯示證券市場更受歡迎。

攤開投資人結構來看，年輕族群參與權證的比例明顯高於其他年齡層。今年截至10月底，41到50歲的投資人數共31,632人，占比29.21%為最高，其次為31到40歲共24,108人，占比22.26％，第三高是51到60歲族群，共21,247人，占比19.62%，而20到30歲也有15.24％，整體40歲以下族群共計40.28%。

證期局副局長黃厚銘指出，權證商品吸引較多年輕投資人的主因，除了因其入門門檻較低、權利金成本有限外，也與部分年輕族群具備財務工程或相關背景、對衍生性商品結構熟悉有關。由於權證具備「小資金可參與、放大報酬與風險」的特性，吸引不少追求報酬、喜好短線操作的投資者。

黃厚銘也強調，雖然目前市場尚未出現重大糾紛，但金管會與證期局將持續透過多元形式提醒投資大眾，務必留意權證的高風險特質，避免因資訊不足或短線追價而造成不必要的損失。

金管會進一步說明，權證屬於衍生性金融商品，其交易規則與一般股票不同，結構亦較為複雜。由於權證具槓桿效果，投資人雖有機會以小額權利金獲得高額報酬，但若行情反向、波動劇烈，也可能在短期內蒙受損失。因此，提醒投資人購買權證前，應先瞭解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資。

權證

延伸閱讀

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

台光電、欣興 押長天期

全民權證／雙鴻 挑價內外20%

全民權證／美時 選逾四個月

相關新聞

權證投資人40歲以下占比逾4成 金管會提醒小資族注意投資安全

金管會發布最新統計，今年前十月的權證投資人在40歲以下的占比已超過4成，也使金管會更重視小資族的投資安全。金管會今日特別...

台指期多空交戰 終場漲244點、收27,583點

台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%，法人指出，環境多空對峙，預估美股月線附近將見強彈...

台指期 外資偏多布局

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,...

金居期保證金調高

臺灣期貨交易所今（27）日調高金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的二倍。本次調高係金居...

期貨商論壇／台積期 利多護體

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電利多不斷，周選擇權靈活布局搶先機，市場氛圍轉強，AI題材火力全開，降息預期持續升溫，全球...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）內部分歧，讓12月降息機率一度在五成以下，然而，紐約分行總裁威廉斯日前意外放鴿，提到勞動市場轉弱、通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。