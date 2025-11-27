權證市場前10月交易額5,208億元 40歲以下投資人逾4成

隨著金融市場投資工具選擇日益多元，權證因投入門檻低、槓桿效應強，成為年輕世代的偏好交易標的之一。根據金管會證期局最新統計，今年前10月權證發行檔數為56,808檔，權證市場交易金額達5,208億元，占證券市場比重的0.51％，占比不高，但其中有逾4成是40歲以下年輕族群。

證期局統計，2024年全年度權證發行檔數為74,809檔，市場交易金額達新台幣9,023億元，占證券市場成交比重0.71%。今年前10月交易金額為5,208億元，僅去年的57%左右，顯示證券市場更受歡迎。

攤開投資人結構來看，年輕族群參與權證的比例明顯高於其他年齡層。今年截至10月底，41到50歲的投資人數共31,632人，占比29.21%為最高，其次為31到40歲共24,108人，占比22.26％，第三高是51到60歲族群，共21,247人，占比19.62%，而20到30歲也有15.24％，整體40歲以下族群共計40.28%。

證期局副局長黃厚銘指出，權證商品吸引較多年輕投資人的主因，除了因其入門門檻較低、權利金成本有限外，也與部分年輕族群具備財務工程或相關背景、對衍生性商品結構熟悉有關。由於權證具備「小資金可參與、放大報酬與風險」的特性，吸引不少追求報酬、喜好短線操作的投資者。

黃厚銘也強調，雖然目前市場尚未出現重大糾紛，但金管會與證期局將持續透過多元形式提醒投資大眾，務必留意權證的高風險特質，避免因資訊不足或短線追價而造成不必要的損失。

金管會進一步說明，權證屬於衍生性金融商品，其交易規則與一般股票不同，結構亦較為複雜。由於權證具槓桿效果，投資人雖有機會以小額權利金獲得高額報酬，但若行情反向、波動劇烈，也可能在短期內蒙受損失。因此，提醒投資人購買權證前，應先瞭解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資。