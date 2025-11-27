權證投資人40歲以下占比逾4成 金管會提醒小資族注意投資安全

金管會發布最新統計，今年前十月的權證投資人在40歲以下的占比已超過4成，也使金管會更重視小資族的投資安全。金管會今日特別對權證投資提醒，參與權證投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力，避免因短線追價或資訊不足而造成不必要的損失。

證期局副局長黃厚銘對於權證投資的不同年齡層分布指出，今年前十月，40歲以下投資人占40.27%，41至50歲占比為29.21%，20至30歲占比15.24%，31至40歲占比為21.26%。

證期局統計也顯示，截至10月底止，國內共56808檔權證發行，5208億成交金額，占證券市場總比重為0.51%。

黃厚銘指出，年輕人投資權證，衍生性商品有高槓桿高風險特性，呼籲投資人要注意風險和承擔能力。對於為何不少大學生進場投資權證？黃厚銘分析，年輕人因為在校就有接觸到這類資訊，包括選修財務工程科系，再加上交易門檻較低只用權利金來計算，因此吸引年輕人參與權證投資；但儘管入門門檻低，槓桿風險卻很大，特別提醒年輕人注意。

金管會表示，投資權證應注意權證交易特性與股票不同，權證屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，且交易規則也有別於一般股票，投資人雖有機會以有限成本獲取極大收益，也可能短期內即蒙受全額損失。提醒投資人購買權證前，應先瞭解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資，金管會也將持續提升權證資訊揭露與造市品質。