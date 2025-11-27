快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

台指期多空交戰 終場漲244點、收27,583點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%。中央社
台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%。中央社

台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%，法人指出，環境多空對峙，預估美股月線附近將見強彈後初現多空躊躇，但仍存挑戰本波回檔的區間相對上緣機會。

另外，台積電（2330）期收平盤1,440元，電子期上漲0.53%，中型100期貨上漲1.56%。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少802口至4,555口，其中外資淨空單減少1,047口至28,657口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少422口至3,642口。

美股方面，昨日道瓊工業指數上漲314.67點，漲幅0.7%，收於47,427.12點。 標普500指數漲46.73點，漲幅0.7%，收於6,812.61點。 那斯達克綜合指數上漲 189.10 點，漲幅 0.8%，收在 23,214.69 點。

貨幣市場押注Fed下個月降息25基點的可能性約為80%，並看好到2026年底前再降息三次。一周前，交易員還預期總共只會降息三次。

台指期 降息

延伸閱讀

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

台指期 外資偏多布局

感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

台指期 震盪整理格局

相關新聞

台指期多空交戰 終場漲244點、收27,583點

台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%，法人指出，環境多空對峙，預估美股月線附近將見強彈...

台指期 外資偏多布局

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,...

金居期保證金調高

臺灣期貨交易所今（27）日調高金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的二倍。本次調高係金居...

期貨商論壇／台積期 利多護體

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電利多不斷，周選擇權靈活布局搶先機，市場氛圍轉強，AI題材火力全開，降息預期持續升溫，全球...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）內部分歧，讓12月降息機率一度在五成以下，然而，紐約分行總裁威廉斯日前意外放鴿，提到勞動市場轉弱、通...

台達電、光寶科 四檔靚

受惠於AI、資料中心市場需求成長，對電源管理與散熱系統的規格要求日增，有利兩大電源供應器業者台達電（2308）、光寶科（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。