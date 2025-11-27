台指期多空交戰 終場漲244點、收27,583點

台指期27日反彈，終場收在27,583點，上漲244點，漲幅0.89%，法人指出，環境多空對峙，預估美股月線附近將見強彈後初現多空躊躇，但仍存挑戰本波回檔的區間相對上緣機會。

另外，台積電（2330）期收平盤1,440元，電子期上漲0.53%，中型100期貨上漲1.56%。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少802口至4,555口，其中外資淨空單減少1,047口至28,657口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少422口至3,642口。

美股方面，昨日道瓊工業指數上漲314.67點，漲幅0.7%，收於47,427.12點。 標普500指數漲46.73點，漲幅0.7%，收於6,812.61點。 那斯達克綜合指數上漲 189.10 點，漲幅 0.8%，收在 23,214.69 點。

貨幣市場押注Fed下個月降息25基點的可能性約為80%，並看好到2026年底前再降息三次。一周前，交易員還預期總共只會降息三次。