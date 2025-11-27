期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）內部分歧，讓12月降息機率一度在五成以下，然而，紐約分行總裁威廉斯日前意外放鴿，提到勞動市場轉弱、通膨壓力緩解，近期內有空間下調利率區間，讓Fed 12月降息機率突破到八成以上。

Fed下任主席人選進入最後幾周，傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線，市場預料資金環境將延續寬鬆。另一方面，日圓兌美元匯率再度走軟，來到近十個月低點，不僅延續自日本首相高市早苗上任來的跌勢，同時引發市場對日本財政和債務可持續性的擔憂。

技術面來看，美元指數19日拉出一根長紅K棒，目前在這根長紅K棒內來回震盪，大約是在100整數大關附近，短線維持區間震盪的機率較高。投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）