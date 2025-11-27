快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）利多不斷，周選擇權靈活布局搶先機，市場氛圍轉強，AI題材火力全開，降息預期持續升溫，全球資金風險偏好回暖，美股科技股領漲，AI供應鏈需求再獲確認，台股短線反彈動能增強。

台積電為半導體龍頭，2奈米製程已啟動量產，明年進入爬坡期，並積極擴充產能，傳出評估再新增三座2奈米廠。台積電雖基本面強勁，但股價近期在高檔震盪，此時，投資人若僅靠現股操作，容易面臨獲利回吐壓力，策略性避險成為關鍵。

臺灣期貨交易所將於12月推出「個股周選擇權」，首波標的包括台積電，提供投資人精準鎖定短期題材的工具。周選擇權契約存續期間短、資金門檻低，操作更靈活。對持有台積電現股的投資人而言，掩護性買權是理想策略，主要在持股的同時，賣出價外或價平的周買權，收取權利金降低成本。

台積電長線看好，但短線震盪難免。周選擇權的推出，讓投資人能以低成本、短周期策略靈活應對市場變化，掩護性買權更兼顧防禦與進攻，值得積極關注。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨商論壇／台積期 利多護體

