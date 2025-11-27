台指期 外資偏多布局

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,329點，逆價差為80.54點。期貨商建議，由於指數回測季線後，出現一波強彈走勢，預期短線有機會進一步挑戰月線反壓。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少802口至4,555口，其中外資淨空單減少1,047口至28,657口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少422口至3,642口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股略為小型W底型態，目前正面臨月線壓力，短線拉回可以樂觀看待。

元富期貨認為，在電子權值股的領軍下，台指期昨日呈開高走高格局，一舉收復27,000點整數關卡以及10日均線，終場以紅K棒作收，結束日K連三黑。目前指數回測季線後、出現一波強彈走勢，也成功回補短線空方缺口，短線有機會進一步挑戰月線反壓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日11月第四周周三結算的大量區買權OI落在27,300點，賣權最大OI落在27,250點，月買權最大OI落在27,300點，月賣權最大OI落在26,000點。外資台指期買權淨金額0.97億元、賣權淨金額0.18億元，整體選擇權籌碼面偏多。