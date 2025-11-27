快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

台指期 外資偏多布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,329點，逆價差為80.54點。期貨商建議，由於指數回測季線後，出現一波強彈走勢，預期短線有機會進一步挑戰月線反壓。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少802口至4,555口，其中外資淨空單減少1,047口至28,657口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少422口至3,642口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股略為小型W底型態，目前正面臨月線壓力，短線拉回可以樂觀看待。

元富期貨認為，在電子權值股的領軍下，台指期昨日呈開高走高格局，一舉收復27,000點整數關卡以及10日均線，終場以紅K棒作收，結束日K連三黑。目前指數回測季線後、出現一波強彈走勢，也成功回補短線空方缺口，短線有機會進一步挑戰月線反壓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日11月第四周周三結算的大量區買權OI落在27,300點，賣權最大OI落在27,250點，月買權最大OI落在27,300點，月賣權最大OI落在26,000點。外資台指期買權淨金額0.97億元、賣權淨金額0.18億元，整體選擇權籌碼面偏多。

選擇權 台指期

延伸閱讀

感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

台指期 震盪整理格局

等待PPI等數據 美股電子盤、台指期夜盤以靜制動

台指期 外資減碼空單

相關新聞

台指期 外資偏多布局

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,...

金居期保證金調高

臺灣期貨交易所今（27）日調高金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的二倍。本次調高係金居...

期貨商論壇／台積期 利多護體

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電利多不斷，周選擇權靈活布局搶先機，市場氛圍轉強，AI題材火力全開，降息預期持續升溫，全球...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）內部分歧，讓12月降息機率一度在五成以下，然而，紐約分行總裁威廉斯日前意外放鴿，提到勞動市場轉弱、通...

台達電、光寶科 四檔靚

受惠於AI、資料中心市場需求成長，對電源管理與散熱系統的規格要求日增，有利兩大電源供應器業者台達電（2308）、光寶科（...

台光電、欣興 押長天期

AI推升全球高速運算及數據傳輸量，帶動新一波PCB材料升級、層數增加以及高階ABF載板需求，有利台光電（2383）、欣興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。