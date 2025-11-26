感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台指期夜盤26日開盤後，在美股電子盤震盪中，以27,350點、小漲11點開出，在道瓊等電子盤走勢平緩中，雖一度上衝至27,366點、上漲27點，但在短多下車拖累中，截至晚間9點左右，夜盤指數約在27,310點、約下跌30點附近遊走。

美國感恩節在即，美股雖在聯準會降息預期持續增溫、已突破八成中，道瓊、那斯達克、標普等電子盤維持小紅局面，但道瓊呈開高壓回、在平盤附近狹幅震盪走勢，黃金、白銀等貴金屬持續反彈，美元、美國十年期公債殖利率小漲下，台指期夜盤在上半場多維持在盤下震盪格局。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,440元、平盤附近遊走，電子期下跌0.4%，半導體期下跌0.5%，中型100期貨指數下跌0.3%。

台股26日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲497點，收27,409點，其中，外資現貨買超124.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,047口至28,657口；投信買超119.5億元，自營商賣超17億元，三大法人合計買超226.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股價漲量增，站回10日線、且5日線上彎提供下檔支撐，並回補11月21日空方缺口，價漲量增下，蓄勢挑戰上方下彎月線，短線延續反彈格局。

