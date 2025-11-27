全民權證／智邦 兩檔有看頭

智邦（2345）受惠AI相關產品需求強勁，加上高階交換器量產出貨，法人看好其第4季獲利仍將維持高檔，同時資料中心高階產品規格升級趨勢不變，智邦800G網路交換器需求將跟進成長，對智邦明年營運持續正面看待。

法人分析，由於AI應用逐步落地，美系客戶布建更多高階運算加速器，且網路交換器升級加快，都有利智邦出貨。以第4季來說，美系資料中心客戶需求依然強勁，即使季底將進入新舊產品轉換期，客戶需求依舊維持高檔，智邦季衰退幅度有限，由於產品組合轉佳，毛利率將較第3季為佳。

權證發行商表示，可挑選價內外15%以內，距到期日80天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

