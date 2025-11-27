快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

全民權證／美時 選逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

美時（1795）血癌藥銷售10月起已恢復雙位數成長，法人看好全年營收仍將維持成長，另外Alvogen收購案已獲台灣投審會核准，預估在年底前完成交割。隨新產品進度推進與美國平台整合效益顯現，營運表現可期。

法人分析，前三季美時成長主要來自亞洲，特別是泰國TEVA和越南Alpha Choay業務的成功整合。而Alvogen為專科製藥公司，具美國合規紀錄與管制藥品製造資格，在美國強化藥品在地化生產、關稅等政策風險下，美時擁有美國製造基地，有助提升供應鏈彈性。

權證發行商表示，可挑選價內外20%至價內10%，有效天期120天上的權證，透過靈活操作，參與個股行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

美國 美時 權證

延伸閱讀

粉領族骨頭痠痛治不好 抽血一驗竟確診急性血癌

永豐金證券亞灣據點起航 高雄苓雅分公司盛大開幕

上班族投資新選擇！「權證」小額入門、放大理財效益，4優點大公開！

全民權證／美時 瞄準逾120天

相關新聞

台指期 外資偏多布局

台股昨（26）日開高收高，終場大漲497點、漲幅1.85%，收在全日最高的27,409點；台指期也大漲396點、至27,...

金居期保證金調高

臺灣期貨交易所今（27）日調高金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的二倍。本次調高係金居...

期貨商論壇／台積期 利多護體

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電利多不斷，周選擇權靈活布局搶先機，市場氛圍轉強，AI題材火力全開，降息預期持續升溫，全球...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）內部分歧，讓12月降息機率一度在五成以下，然而，紐約分行總裁威廉斯日前意外放鴿，提到勞動市場轉弱、通...

台達電、光寶科 四檔靚

受惠於AI、資料中心市場需求成長，對電源管理與散熱系統的規格要求日增，有利兩大電源供應器業者台達電（2308）、光寶科（...

台光電、欣興 押長天期

AI推升全球高速運算及數據傳輸量，帶動新一波PCB材料升級、層數增加以及高階ABF載板需求，有利台光電（2383）、欣興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。