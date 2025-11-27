全民權證／美時 選逾四個月
美時（1795）血癌藥銷售10月起已恢復雙位數成長，法人看好全年營收仍將維持成長，另外Alvogen收購案已獲台灣投審會核准，預估在年底前完成交割。隨新產品進度推進與美國平台整合效益顯現，營運表現可期。
法人分析，前三季美時成長主要來自亞洲，特別是泰國TEVA和越南Alpha Choay業務的成功整合。而Alvogen為專科製藥公司，具美國合規紀錄與管制藥品製造資格，在美國強化藥品在地化生產、關稅等政策風險下，美時擁有美國製造基地，有助提升供應鏈彈性。
權證發行商表示，可挑選價內外20%至價內10%，有效天期120天上的權證，透過靈活操作，參與個股行情。（永豐金證券提供）
