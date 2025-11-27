全民權證／雙鴻 挑價內外20%
雙鴻（3324）第3季營收季增12%，年增41%，在產品組合中，Server占60%、PC 27%、VGA 11%，毛利率達29.8%，季、年雙增，產品組合轉佳；業外有匯率及資產重估價收益1.27億元，EPS達10.66元，每股純益（EPS）達10.66元，優於市場預期。
展望第4季營運，雙鴻目前GB300相關水冷零組件已在9月開始出貨，第4季持續放量，且Server營收占比將達70%（其中水冷比重接近45%），因此，法人上修全季營收至75億元，季增25.4%，年增81.1%，營運達全年高峰，毛利率約30.1%，優於第3季，EPS為11.06元。
權證發行商建議，利用價內外20%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
