台光電、欣興 押長天期

AI推升全球高速運算及數據傳輸量，帶動新一波PCB材料升級、層數增加以及高階ABF載板需求，有利台光電（2383）、欣興（3037）等供應鏈營運，權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台光電10月營收80.7億元，月增0.8%、年增38.7%，優於市場預期，市場預估第4季營收252.7億元，季增0.5%、年增36.1%，毛利率30.5%，稅後純益40.9億元，季增3.2%、年增54.5%，每股純益（EPS）11.4元。今年營收為946.05億元，年成長46.9%，毛利率30.3%，稅後純益150億元，年成長56.6%，EPS上看41.8元。

展望2026年，台光電雖在特定CSP的下一世代ASIC伺服器不再具獨供地位，但有機會在N大客戶下一世代AI伺服器率先採用M9 CCL時，領先成為獨供角色，成為新營收動能，市場預估2026年營收為1,244.5億元，年成長31.5%，毛利率32.75%，稅後純益229.2億元，年成長52.7%，EPS達63.9元。

欣興第3季營收季增4.7%，符合市場預期，若排除匯率影響，毛利率已有15.8%，維持改善趨勢，業外方面認列14.14億收益，主要係金融資產評價貢獻8億元，以及匯兌利益貢獻2億元，單季EPS 1.44元，優於市場預期。

展望第4季，受惠Blackwell GPU及CSP ASIC持續放量，高階ABF載板UTR提升，預估整體ABF載板平均UTR將由前季的75~80%提升至80~85%，市場預估單季營收季增3.6%，優於季節性表現。