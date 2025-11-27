台達電、光寶科 四檔靚

受惠於AI、資料中心市場需求成長，對電源管理與散熱系統的規格要求日增，有利兩大電源供應器業者台達電（2308）、光寶科（2301）第4季營運表現。

法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，由於AI與資料中心電源產品價格與毛利率較佳，有助於台達電毛利率提升。備用電源產品包括UPS、BBU等，在BBU滲透率逐漸提升，推升台達電第4季營收仍將呈現季增。

另一方面，因公有雲業者資本支出維持高成長，帶來龐大AI伺服器電源以及散熱商機，台達電在高功率機架式電源系統與800V HVDC（高壓直流架構）都有相關解決方案，待客戶提出需求即可協助客戶導入。法人表示，在液冷散熱商機上，台達電具備水冷板、分歧管，以及風扇等關鍵零組件自製以及系統整合能力，目前市場需求呈現供不應求，客戶數量持續增加，助攻台達電營收及獲利成長。

光寶科因雲端與物聯網部門相關的營收比重占比提高至逾四成，伺服器需求優於預期，尤其是ASIC相關出貨量不斷創新高，再加上5.5kW以上的功率電源模組比重逐步拉高，使得第3季表現亮眼，預估第4季可望淡季不淡。法人分析，光寶電第4季營運看佳的原因，包括美系客戶BBU需求持續擴大；高功率電源比重持續拉高；大型機櫃電源將進入小量產。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可以挑選價內外20%以內，80天期以上的權證靈活操作。