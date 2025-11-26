快訊

期貨商論壇／永續期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
美股原本在科技巨頭輝達公布亮眼的季度財報後，市場情緒一片樂觀，然而，投資人在仔細檢視財報的細節數據後，對其營收品質與未來展望產生擔憂，導致股價由漲轉跌，拖累大盤。

輝達最新財報中，應收帳款與庫存皆顯著攀升，市場擔憂其營收品質不佳及去化速度放緩，因而引發非理性拋售。然而，這些高數字實為策略性備貨與優質客戶大規模採購必然結果，可能代表正為下一代晶片強勁需求做準備；應收帳款客戶信用高，且周轉天數未急遽惡化，基本面無虞，無需過度恐慌，留意市場錯殺可能。

觀察外資的選擇權籌碼狀況，在上周指數回檔時，買權維持小幅震盪，賣權淨金額則是僅增加至5,000萬元，屬於正常的波動狀況，這與過往指數崩跌，外資賣權淨金額快速膨脹的情境不同。且統計近十年的數據，當指數出現周K連三黑，下兩周反彈機率高達69.2%，上周台股短線跌幅有些過大，留意短線上指數出現反彈的可能。

目前永續期來到季線支撐區，投資人可利用永續期貨參與市場行情。期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

