期貨商論壇／黃金期 謹慎布局

黃金期貨短線一度觸及4,138.5美元，昨（25）日亞洲早盤跳空上行，最高來到4,179.6美元。本輪金價強勢主要受聯準會（Fed）最新官員發言影響，市場對貨幣政策寬鬆預期再度升溫。

上周紐約聯準銀行總裁威廉斯率先釋出鴿派訊號，表示Fed仍有理由在12月會議上調整利率。根據FedWatch，12月降息機率由不足40%大幅跳升至七成。而Fed理事沃勒進一步強化市場預期，他指出，傾向在12月再降息一次，認為通膨升溫風險有限，關稅影響也低於先前預期；他強調當前主要的憂慮在於勞動力市場動能放緩。

舊金山聯準銀行總裁戴利同樣表示，勞動市場令人擔憂，而通膨相對可控，因此支持在12月持續降息。截至11月25日，市場對12月降息的預期機率已進一步升至80%。在利率預期走低的環境下，貴金屬價格全面走強。

整體而言，金價短線強勢仍由Fed政策預期所主導，距12月10日利率決策僅剩兩周，值得注意的是，10月非農與10月CPI均延後至降息會議後公布，使得本周即將出爐的核心PCE等關鍵數據格外重要。若核心通膨維持疲軟，將意味著聯準會仍有降息空間，有助強化市場押注12月降息。

在政策訊號仍未明朗，但市場降息預期回升的階段，金價有望維持高位震盪並緩步走升，投資人可靜待關鍵數據出爐後的價格表現。（永豐期貨提供）

