台指期 震盪整理格局

台股昨（25）日呈開高震盪格局，AI概念股領軍反彈，指數盤中一度大漲超過600點，不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場指數上漲407點，收在26,912點；台指期上漲319點，收在26,933點，正價差收斂至20.83點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少672口至5,357口，其中外資淨空單減少1,482口至29,704口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,104口至4,064口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月第四周周三結算的大量區買權OI落在27,200點，賣權最大OI落在26,500點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在23,700點。外資台指期買權淨金額0.55億元、賣權淨金額0.31億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，即將出爐的核心PCE數據格外重要，若核心通膨具放緩跡象，意味著聯準會仍有降息空間，有助強化12月降息的預期。而接著即將出爐的核心PCE數據也值得關注，若核心通膨具放緩跡象，意味著聯準會仍有降息空間，風險資產持續上行。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面，台積電（2330）昨日領漲台股，目前多方力守季線位置，短線拉回樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪格局，開盤隨即大漲超過400點，站上27,000點整數大關，不過上檔方缺口壓力沉重，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收，日K連三黑。短線先觀察能否持續站穩在季線之上，在站穩後、才有利於指數反攻，目前盤勢仍然是以震盪整理為主。