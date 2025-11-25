等待PPI等數據 美股電子盤、台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤25日開盤後，在美股電子盤震盪中，以26,918點、下跌15點開出，在道瓊等電子盤持續走弱中，一度下殺至26,854點、下跌79點，但隨市場觀望即將公布的美國PPI等經濟數據，多空都難越雷池下，截至晚間8點45分左右，夜盤指數約在26,933點、約平盤附近遊走。

在美國聯準會官員陸續出聲支持降息，降息機率反彈至七成，市場消化此一利多後，美股電子盤走勢欲振乏力，黃金、白銀等價格上漲，美元、美國十年期公債殖利率走弱，市場主要等待美國勞工部稍晚將公布的9月PPI、零售銷售等經濟數據下，美股電子盤、台指期夜盤上半場多呈膠著走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易8點45分時，在1,420元、上漲5元附近遊走，電子期下跌0.05%，半導體期下跌0.4%，中型100期貨指數上漲0.02%。

台股25日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲407點，收26,912點，其中，外資現貨買超63.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,482口至29,704口；投信賣超15.6億元，自營商買超29.1億元，三大法人合計買超76.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股雖漲幅收斂，但技術面重返季線之上，並收復5日均線，同時也站上周大量黑K高點26,764點，顯示短多開始取得優勢，因此，有利跌深反彈走勢延續，不過，本波反彈須突破11月20日高點27,493點、並站上月線，波段跌勢壓力才能有所化解。