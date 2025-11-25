全民權證／美時 瞄準逾120天

美時（1795）亞洲市場維持強勁動能，成熟市場如台灣與南韓也保持穩健。公司今年前三季合併營收142.48億元，年增1%，2025年至今向全球遞交62項藥證申請，獲得67項市場核准，成功上市127項新品。

美時營運表現穩健，符合預期，反映美國血癌藥Lenalidomide銷售高峰遞延至第4季。

法人指出，展望後市，美時2026年併購Alvogen US後，營運規模立即大幅增加，更強化美時在美國市場的布局，不僅銷售及研發產品線更多元，也掌握美國銷售通路及在地生產基地，未來在自主產品開發及授權合作上更具彈性，將專注於505（b）2 新藥、困難學名藥開發。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、距到期日120天以上的權證入手。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。