全民權證／台特化 兩檔發威

台特化（4772）併購綜效顯現，其中，弘潔科技補足chamber（反應腔體）維護的服務缺口，與原有特氣業務形成「材料+服務」一站式解決方案，有效提升客戶黏著度；此外，先進製程紅利發酵，核心產品矽乙烷擁有全球單一產線最大產能。

其中，第3季營收季增143%、年增199%，毛利率54.1%，每股純益（EPS）1.21元，成長動能來自弘潔科技納入合併報表，以及特氣本業隨客戶先進製程產能利用率提升；其中，無水氟化氫為新的成長引擎，產品技術門檻極高，雖今年貢獻尚小，但10~11月已開始出貨，預計2026年將放量出貨成為重要成長動能。

看好台特化後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的認購權證介入。

（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。