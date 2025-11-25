全民權證／創意 選價內外5%

台股昨（25）日跌深反彈，盤面十檔個股亮燈漲停。其中ASIC大廠創意（3443）股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價2,175元攀上歷史新高紀錄，表現相當搶眼，並成為市場熱議的焦點。

創意第3季每股純益（EPS）6.47元，季增11%，雖低於法人預期，不過由於明年大型AI專案將開花結果，加上比特幣需求挹注，將推升營運顯著增長，使得內外資法人紛紛看好，多給予正向評級。

法人預期，2026年將是創意高度成長的一年，除了谷歌CPU的量產延至2026年外，另外二家CSP客戶的AI加速器產品也將在2026年量產。

權證發行商建議，看好創意後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

