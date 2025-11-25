快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

全民權證／創意 選價內外5%

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（25）日跌深反彈，盤面十檔個股亮燈漲停。其中ASIC大廠創意（3443）股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價2,175元攀上歷史新高紀錄，表現相當搶眼，並成為市場熱議的焦點。

創意第3季每股純益（EPS）6.47元，季增11%，雖低於法人預期，不過由於明年大型AI專案將開花結果，加上比特幣需求挹注，將推升營運顯著增長，使得內外資法人紛紛看好，多給予正向評級。

法人預期，2026年將是創意高度成長的一年，除了谷歌CPU的量產延至2026年外，另外二家CSP客戶的AI加速器產品也將在2026年量產。

權證發行商建議，看好創意後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 漲停

延伸閱讀

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

鴻海動能強 大摩、高盛按讚

阿里新AI模型夯 「千問」上線一周下載次數逾千萬 帶旺英業達

就市論勢／AI鏈、食品、內需 順勢操作

相關新聞

台指期 震盪整理格局

台股昨（25）日呈開高震盪格局，AI概念股領軍反彈，指數盤中一度大漲超過600點，不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場...

期貨商論壇／黃金期 謹慎布局

黃金期貨短線一度觸及4,138.5美元，昨（25）日亞洲早盤跳空上行，最高來到4,179.6美元。本輪金價強勢主要受聯準...

期貨商論壇／永續期 靈活操作

美股原本在科技巨頭輝達公布亮眼的季度財報後，市場情緒一片樂觀，然而，投資人在仔細檢視財報的細節數據後，對其營收品質與未來...

金像電、欣興 認購靚

台股大盤指數在季線上下遊走，法人趁勢卡位第4季獲利預期亮眼且股價已在季線之上者。其中，印刷電路板（PCB）族群受惠AI產品需求帶來的業績成長空間大，法人展望一路旺到明年，扎實基本面有利股價醞釀下波多頭行情，相關權證可伺機布局。

台光電、定穎 押長天期

近來台股震盪劇烈，法人買盤紛紛轉進具有基本面表現當靠山的族群，如「Q4獲利亮眼股」的台光電（2383）、定穎投控（371...

AES擁題材 兩檔電力強

AES-KY（6781）受惠BBU出貨動能強勁，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。