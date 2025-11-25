快訊

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

AES擁題材 兩檔電力強

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

AES-KY（6781）受惠BBU出貨動能強勁，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場一般預期全年可望再走高，AI風潮下，未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。

AES-KY 10月營收14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。

法人表示，AES-KY在2025年第4季仍持續成長動能，且BBU在2026年隨著電源功率成長約30%，並且有更多的美系CSP提高BBU在備援的市場滲透率，從過往僅為記憶體備援提高至機櫃備援。新導入BBU的初期供應來源，仍將大部分仰賴技術領先的供應商。

AES-KY 2026年BBU營收增幅將持續高於LEV，主要受AI伺服器需求推升功率規格升級，使BBU價格與獲利率提升。高壓BBU在電壓風險與熱失控安全性方面的技術挑戰較高，進入門檻也更高，產品需依客戶需求設計規格，而其電芯來源亦需更為多元。

AES-KY持續加速擴充越南產能，增加資本支出20-30%以滿足未來規格升級帶動的需求。此類高壓BBU設計複雜，平均售價與毛利率可望更高。加上預期新增客戶，法人預估2026年BBU營收將年增30~40%，並於2027年加速成長。

法人指出，AES-KY另外有新產品應用額外貢獻營收，包括BBU應用於電信、無人搬運車與自主移動機器人，2026年至2027年營收貢獻將增加。雖2026年LEV營收將年持平，仍預期總營收年增28%，且毛利率持穩、營利率改善。預估2026年至2027年每股純益（EPS）分別為50.26元、72.88元。

營收 AES-KY

延伸閱讀

電池風向2／出口歐美地區 占比近七成

全民權證／AES 選價內外5%

超賺優質股 跟著法人買 健策、京元電等明年有望更上層樓

台達電、光寶科 權證四檔搶鏡

相關新聞

台指期 震盪整理格局

台股昨（25）日呈開高震盪格局，AI概念股領軍反彈，指數盤中一度大漲超過600點，不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場...

期貨商論壇／黃金期 謹慎布局

黃金期貨短線一度觸及4,138.5美元，昨（25）日亞洲早盤跳空上行，最高來到4,179.6美元。本輪金價強勢主要受聯準...

期貨商論壇／永續期 靈活操作

美股原本在科技巨頭輝達公布亮眼的季度財報後，市場情緒一片樂觀，然而，投資人在仔細檢視財報的細節數據後，對其營收品質與未來...

金像電、欣興 認購靚

台股大盤指數在季線上下遊走，法人趁勢卡位第4季獲利預期亮眼且股價已在季線之上者。其中，印刷電路板（PCB）族群受惠AI產品需求帶來的業績成長空間大，法人展望一路旺到明年，扎實基本面有利股價醞釀下波多頭行情，相關權證可伺機布局。

台光電、定穎 押長天期

近來台股震盪劇烈，法人買盤紛紛轉進具有基本面表現當靠山的族群，如「Q4獲利亮眼股」的台光電（2383）、定穎投控（371...

AES擁題材 兩檔電力強

AES-KY（6781）受惠BBU出貨動能強勁，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。