AES擁題材 兩檔電力強

AES-KY（6781）受惠BBU出貨動能強勁，前三季累計營收115.4億元，年增69%，已超越2024年全年水準，市場一般預期全年可望再走高，AI風潮下，未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。

AES-KY 10月營收14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高。累計今年前十月營收129.82億元，年增66.74%。

法人表示，AES-KY在2025年第4季仍持續成長動能，且BBU在2026年隨著電源功率成長約30%，並且有更多的美系CSP提高BBU在備援的市場滲透率，從過往僅為記憶體備援提高至機櫃備援。新導入BBU的初期供應來源，仍將大部分仰賴技術領先的供應商。

AES-KY 2026年BBU營收增幅將持續高於LEV，主要受AI伺服器需求推升功率規格升級，使BBU價格與獲利率提升。高壓BBU在電壓風險與熱失控安全性方面的技術挑戰較高，進入門檻也更高，產品需依客戶需求設計規格，而其電芯來源亦需更為多元。

AES-KY持續加速擴充越南產能，增加資本支出20-30%以滿足未來規格升級帶動的需求。此類高壓BBU設計複雜，平均售價與毛利率可望更高。加上預期新增客戶，法人預估2026年BBU營收將年增30~40%，並於2027年加速成長。

法人指出，AES-KY另外有新產品應用額外貢獻營收，包括BBU應用於電信、無人搬運車與自主移動機器人，2026年至2027年營收貢獻將增加。雖2026年LEV營收將年持平，仍預期總營收年增28%，且毛利率持穩、營利率改善。預估2026年至2027年每股純益（EPS）分別為50.26元、72.88元。