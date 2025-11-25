台光電、定穎 押長天期

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
近來台股震盪劇烈，法人買盤紛紛轉進具有基本面表現當靠山的族群，如「Q4獲利亮眼股」的台光電（2383）、定穎投控（3715），昨（25）日順勢強漲，股價紛紛亮燈漲停，表現相當亮眼突出。

銅箔基板（CCL）大廠台光電，由於受惠AI需求帶動，接連三季大賺超過一個股本，第3季每股純益（EPS）達11.19元。展望第4季，法人指出，受惠基礎建設仍持續成長，800G交換器出貨放量，預期獲利表現將再持續精進。

而2026年由於Switch tray將使用M9石英布，預期平均銷售單價（ASP）與毛利率可望進一步上揚，帶動營收與獲利將持續較今年成長，其中EPS將較今年大增接近五成，本益比則由超過30倍降至20出頭倍，因此逢回都可低接。

定穎投控第3季營收48.4億元，達成率102%，符合預期，主要來自儲存式裝置，DDR5需求增加，單季每股稅後純益（EPS）為0.51元。展望第4季，隨泰國廠二期產能建置，法人預估 EPS可跳升至0.8~0.9元，顯著較第3季成長。

展望2026年，過去定穎投控主要產品以汽車板為主，目前泰國廠為少數在中國大陸以外具備高階製程的生產基地，而美系AI 客戶對大陸以外高階產能需求迫切，因此預期明年仍將是營運成長的暢旺年。

權證發行商建議，看好台光電、定穎投控等「Q4獲利亮眼股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

