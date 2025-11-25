快訊

金像電、欣興 認購靚

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
金像電。圖／公司提供
今日主題

台股大盤指數在季線上下遊走，法人趁勢卡位第4季獲利預期亮眼且股價已在季線之上者。其中，印刷電路板（PCB）族群受惠AI產品需求帶來的業績成長空間大，法人展望一路旺到明年，扎實基本面有利股價醞釀下波多頭行情，相關權證可伺機布局。

台股震盪測底，相較大盤指數仍在季線上下震盪，此時市場著眼於第4季獲利仍可表現亮眼且股價已在季線之上的族群。其中，金像電（2368）、欣興（3037）等股由於基本面扎實，股價穩守季線之上。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證介入。

金像電第3季毛利率季增、且年增至35.6%，創下歷史新高，優於市場預期，主要來自ASIC跟高階交換器占比提升，營業利益46億元，營業利益率26%優於市場預期；此外，業外有匯兌利益，單季每股純益（EPS）為6.48元，顯著優於市場預期。

展望第4季營運，金像電10月營收56.62億元，年增83.6%、月減6.1%，主因ASIC的客戶目前的產品正在面臨轉換周期，預期出貨量將減少，使AI人工智慧占比下滑，但800G交換器的需求逐漸上升，同時觀察到上游CCL廠商的出貨量仍維持高峰，因此，市場預期第4季營收僅季減約1.9%，年增76%，毛利率受到產品組合短期調整減少至33%，EPS上看6.67元。

欣興方面，第3季毛利率較前季提升至13.4%，主要因單季平均匯率約升值4%，毛利率衰退2.4%影響，若排除匯率影響，毛利率已有15.8%，維持改善趨勢；業外認列14.1億元收益，主要因金融資產評價貢獻8億元，以及匯兌利益貢獻2億元，單季EPS為1.44元，優於預期。

展望第4季，受惠Blackwell GPU及CSP ASIC持續放量，高階ABF載板UTR將持續提升，此外，BT載板反映T-Glass等原料成本上升，將調漲價格，ABF隨著產能利用率提升及原料緊張，也正與客戶議價，市場預估欣興第4季營收季增3.6%，優於季節性表現，且在ABF載板UTR提升、產品組合改善，以及匯率趨穩下，預估毛利率回升至16%，EPS近1.6元，全年為3.6元。

