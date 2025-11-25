台指期反彈大漲 市場關注降息走勢

台指期25日反彈，終場收在26,933點，上漲319點，漲幅1.2%，法人指出，近期台股受限於國際股市波動加劇，大盤融資餘額屬於高檔水位，導致指數急漲急跌的過程，投資人對於主流類股，容易出現害怕錯失行情的追漲，以及恐慌拋售的殺低操作。

另外，台積電期收1,420元，上漲35元，電子期上漲2.14%，中型100期貨上漲1.53%。

法人表示，近期盤面上，族群呈現高低位階互換，先前走勢強勁的被動元件中小型股續強表態，惟記憶體、PCB設備、載板類股，短線因台股大幅波動，導致個股週轉率攀升且籌碼凌亂，多檔標的上沖下洗之後，部分強勢股的技術型態已遭到破壞。波段操作的投資人，須留意個股不能跌破季線的支撐位置。

由於美國政府停擺期間，加上實施 3 年半的縮表計畫，TGA（財政部國庫現金帳戶）快速累積，限制市場資金的流動性。隨著美國政府重啟後，原先停泊在美國財政部的資金，將流向私人部門，有望挹注金融體系資金活水，並強化風險性資產的表現空間。