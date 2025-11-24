全民權證／環球晶 兩檔帶勁
台股昨（24）日跌深反彈，盤面個股漲多跌少，其中環球晶（6488）股價開高收漲停，一舉收復5、10日均線與年線失土，表現強勢，連動相關認購權證也紛紛勁揚大漲，成為市場矚目的焦點。
法人指出，環球晶第3季獲利雖遜預期，但第4季隨新廠稼動率提升，新增折舊及費用有限，獲利將好轉。展望2026年，景氣好轉，特別是記憶體市況好轉有助矽晶圓明確復甦，搭配新產能效益，前景佳。
看好明年獲利將較今年大幅激增，內外資法人均給環球晶「優於大盤」或「買進」等正向評級。若看好環球晶表現，可選價內外20%內、距離到期日逾三個月相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
