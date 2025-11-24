台特化、新應材 選長天期

隨台積電積極在海內外擴廠，所需的特殊化學品，包括氣體、材料等需求也日前成長，由於半導體特化品的進入門檻高，法人看好台特化（4772）、新應材（4749）等營運。

台特化為台積電先進製程矽乙烷主要供應商 ，根據調研機構估計，特殊氣體的年複合成長率到2029年為8.6%，其中半導體特氣市場規模，預估今年為64億美元，2026年將達68億美元。台特化目標在提高市占率，並開發新品擴充產能。法人表示，台特化的新產品方向，主要鎖定先進製程，以及高進入門檻的產品。台特化第3季營收較去年呈倍數成長，主要即受惠特氣事業客戶需求強勁、新產品貢獻，以及弘潔科技已開始貢獻營收。

法人看好台特化的特氣產品出貨動能，預估特氣一年驗證一項新產品，因此先進製程開出愈多，產品愈多。新產品目前開發進展順利，將在2027年貢獻營收。

新應材同樣受惠台積電的擴廠，尤以2奈米進入量產，加上台積電美國廠區已開始拉貨，帶動新應材的毛利率攀升。法人分析，目前新應材海外營收貢獻優於預期，同時半導體的稼動率持續拉升，第2季半導體材料占比約89%，顯示器材料約11%，預估全年半導體占比將達85%，2026年將再進一步攀升。

法人預估， 2奈米需求將於明年有顯著貢獻，由美系手機、晶片廠優先導入，隨製程道數增加，相關化學品用量也將提升，帶動新應材營運，看好明年新應材營收成長。

權證發行商表示，投資人若看好台特化與新應材後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證入手，透過權證以小金搏大利。