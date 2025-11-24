台灣50、T50正2 四檔搶鏡

台股近期震盪之際，追蹤大盤核心權值的元大台灣50（0050）與槓桿放大效益的元大台灣50正2（00631L）成為市場關注焦點。法人指出，目前回檔提供中長線分批布局良機，投資人也可透過相關權證掌握短線彈升契機，提高操作效率。

法人分析，美股在連日震盪後順勢止穩，台股昨（24）日開盤雖強卻一路走低，受MSCI調整影響爆出超過7,000億的波段大量。

觀察盤面結構，權值股大多最後一盤受到MSCI調整影響下挫，指數漲幅收斂，但櫃買指數強於大盤，盤面個股多點開花，強勢股集中在設計IP、砷化鎵、半導體封測材料、光通訊等。其中，權值股台積電遭短均反壓，短線將在季線與短均之間整理；鴻海仍無法站回季線，股價轉空。

法人表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，中美貿易關係是否實質改善、美國通膨狀況及地緣政治戰爭是否結束都將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。

權證發行商建議，看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。