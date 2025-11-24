台灣50、T50正2 四檔搶鏡

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期震盪之際，追蹤大盤核心權值的元大台灣50（0050）與槓桿放大效益的元大台灣50正2（00631L）成為市場關注焦點。法人指出，目前回檔提供中長線分批布局良機，投資人也可透過相關權證掌握短線彈升契機，提高操作效率。

法人分析，美股在連日震盪後順勢止穩，台股昨（24）日開盤雖強卻一路走低，受MSCI調整影響爆出超過7,000億的波段大量。

觀察盤面結構，權值股大多最後一盤受到MSCI調整影響下挫，指數漲幅收斂，但櫃買指數強於大盤，盤面個股多點開花，強勢股集中在設計IP、砷化鎵、半導體封測材料、光通訊等。其中，權值股台積電遭短均反壓，短線將在季線與短均之間整理；鴻海仍無法站回季線，股價轉空。

法人表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，中美貿易關係是否實質改善、美國通膨狀況及地緣政治戰爭是否結束都將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。

權證發行商建議，看好0050、00631L等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

台指期 外資減碼空單

台股昨（24）日呈開高震盪格局，終場指數上漲69點，收在26,504 點；台指期則上漲139點、至26,615點，正價差...

期貨商論壇／嘉澤期 伺機布局

嘉澤（3533）第3季營收季增1%，年增4.4%，毛利率51.2%，每股獲利（EPS）20.7元，其中，表現較好的是伺服...

期貨商論壇／原油期 留意買點

西德州原油與布蘭特原油雙雙下跌，創下近一個月來最低水準。本輪油價急跌的關鍵催化劑，主要來自於美國大力推進俄烏進行和平談判...

台特化、新應材 選長天期

隨台積電積極在海內外擴廠，所需的特殊化學品，包括氣體、材料等需求也日前成長，由於半導體特化品的進入門檻高，法人看好台特化...

最牛一輪／陽明揚帆 群益53啟航

陽明（2609）美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對於美國線農曆年前出貨量有所助益，隨著美中雙方在經貿、...

全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

隨Rubin GPU 熱功耗提升，促進散熱技術的演進與變革。法人預估Vera Rubin係優先採用微通道水冷板，隨Rub...

