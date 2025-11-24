全民權證／神基 挑價內外20%
神基（3005）透過提高強固型電腦比重（其中包含特高單價機種）、3C機構件新品放量與精準行銷策略，成功提升大型客戶占比並有效壓低成本，帶動整體毛利率走升。
法人表示，神基毛利率2024年達31.8%，年增3.8個百分點；今年前三季升至32.1%，第4季強固型電腦旺季帶動，毛利率將維持高檔，預估2025／2026年提升至32.1%與32.5%，呈逐年成長趨勢。神基業績成長穩定，加上毛利率趨勢向上，獲利表現佳，維持「買進」評等。權證發行商建議，看好神基後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
