期貨商論壇／原油期 留意買點

西德州原油與布蘭特原油雙雙下跌，創下近一個月來最低水準。本輪油價急跌的關鍵催化劑，主要來自於美國大力推進俄烏進行和平談判，以期結束烏俄戰爭。

美國川普政府和俄羅斯聯合起草一份和平協議藍圖，提出結束烏俄戰爭的28點和平方案，包括烏克蘭向俄羅斯讓出部分領土、削減武裝部隊、放棄加入北約以及禁止北約駐軍於烏克蘭境內等。雖此份草案的條款顯著對俄羅斯有利，然烏克蘭總統澤倫斯基卻示意對和平協議持開放態度，表達推進和談的意願。市場認為，一旦和平進程啟動，西方國家針對俄羅斯出口的制裁可能鬆動或解除，屆時大量俄羅斯原油將湧入國際市場，供應大幅增加下，油價將持續下跌。

技術面觀察，須留意近期油價已跌至近期低點，短期技術性反彈機會存在。但基本面來看，整體全球原油供應依然大幅供過於求，且OPEC+可能同意在12月小幅增產石油，加上若後續烏俄戰爭結束，國際油價將顯著承壓，持續疲弱。（統一期貨提供）

