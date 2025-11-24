快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

期貨商論壇／嘉澤期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照

嘉澤（3533）第3季營收季增1%，年增4.4%，毛利率51.2%，每股獲利（EPS）20.7元，其中，表現較好的是伺服器產品線，出貨優於上季。第4季營運動能主要來自伺服器產品，雖伺服器出貨量第3、4季持平，不過仍有少許平台升級效應；PC產品方面，下半年平台仍以Intel Socket V0、V1以及AMD的SP5為主，根據客戶展望，NB第3、4季展望持平，不過，客戶因應農曆新年，通常會在年底會有提早拉貨的現象，因此，Desktop的營收季增有機會不衰退。

技術面來看，小型嘉澤期貨自9月19日觸及波段高點後，於10月上旬跌破短中期均線，顯示多方動能明顯轉弱。當前均線形成空頭排列，成交量方面也逐步萎縮，市場追價意願不足，使得下行壓力持續增溫，並恐持續測試今年4月低點支撐區間，技術指標仍保持偏空立場。

由於嘉澤主要之平台更新與新產品推出主要在2026年下半年，近期營運動能較為平淡，因此建議短期暫延續以震盪拉回保守看待。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 嘉澤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

12月台股期指漲139點

輝達延續全村希望？期貨法人示警：恐僅是「浮木行情」

外資空頭箭靶！「0050」兩天賣超逾17萬張 人氣王也反手調節

綠色金融四大藍圖 元大期貨稅前獲利23億、打造永續競爭力

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（24）日呈開高震盪格局，終場指數上漲69點，收在26,504 點；台指期則上漲139點、至26,615點，正價差...

期貨商論壇／嘉澤期 伺機布局

嘉澤（3533）第3季營收季增1%，年增4.4%，毛利率51.2%，每股獲利（EPS）20.7元，其中，表現較好的是伺服...

期貨商論壇／原油期 留意買點

西德州原油與布蘭特原油雙雙下跌，創下近一個月來最低水準。本輪油價急跌的關鍵催化劑，主要來自於美國大力推進俄烏進行和平談判...

台特化、新應材 選長天期

隨台積電積極在海內外擴廠，所需的特殊化學品，包括氣體、材料等需求也日前成長，由於半導體特化品的進入門檻高，法人看好台特化...

最牛一輪／陽明揚帆 群益53啟航

陽明（2609）美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對於美國線農曆年前出貨量有所助益，隨著美中雙方在經貿、...

全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

隨Rubin GPU 熱功耗提升，促進散熱技術的演進與變革。法人預估Vera Rubin係優先採用微通道水冷板，隨Rub...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。