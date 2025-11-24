期貨商論壇／嘉澤期 伺機布局

嘉澤（3533）第3季營收季增1%，年增4.4%，毛利率51.2%，每股獲利（EPS）20.7元，其中，表現較好的是伺服器產品線，出貨優於上季。第4季營運動能主要來自伺服器產品，雖伺服器出貨量第3、4季持平，不過仍有少許平台升級效應；PC產品方面，下半年平台仍以Intel Socket V0、V1以及AMD的SP5為主，根據客戶展望，NB第3、4季展望持平，不過，客戶因應農曆新年，通常會在年底會有提早拉貨的現象，因此，Desktop的營收季增有機會不衰退。

技術面來看，小型嘉澤期貨自9月19日觸及波段高點後，於10月上旬跌破短中期均線，顯示多方動能明顯轉弱。當前均線形成空頭排列，成交量方面也逐步萎縮，市場追價意願不足，使得下行壓力持續增溫，並恐持續測試今年4月低點支撐區間，技術指標仍保持偏空立場。

由於嘉澤主要之平台更新與新產品推出主要在2026年下半年，近期營運動能較為平淡，因此建議短期暫延續以震盪拉回保守看待。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）