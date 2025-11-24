台指期 外資減碼空單

台股昨（24）日呈開高震盪格局，終場指數上漲69點，收在26,504點；台指期則上漲139點、至26,615點，正價差為110.76點，外資淨空單減少2,022口至31,186口。期貨商表示，目前多空仍在季線位置震盪整理，短線反彈以保守看待。

台股昨早盤一度上漲將近300點，但盤中無法繼續上攻，漲幅收斂至百點左右。

MSCI最新半年度調整昨日收盤後正式生效，權王台積電（2330）尾盤爆近4萬張巨量下殺，終場上漲69點收26,504 點。

期貨市場方面，昨日台指期上漲139點、至26,615點，正價差為110.76點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少932口至6,029口，其中外資淨空單減少2,022口至31,186口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,646口至5,168口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方呈現表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高震盪，早盤一度大漲超過250點，隨著電子權值股陸續翻黑，收斂指數漲幅，終場以小黑K棒作收。目前指數雖然成功收復季線，但反彈力道並不算強，後續先觀察能否持續站穩在季線之上，站穩季線後、才有利於指數反攻。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在26,000點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在24,500點。

外資台指期買權淨金額0.44億元、賣權淨金額0.23億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，受到聯準會副主席鴿派基調，美股在連日震盪後順勢止穩，再度呼應市場真正推動力來自降息預期本身、而非雜訊干擾，然昨日台股卻走出典型逆勢結構，在美股並未轉弱、外在環境沒有新增利空的背景下，開盤雖強卻一路走低，顯示權值遭到集中調節而非自然性獲利了結，特定賣盤刻意壓盤的意味濃厚。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股上周五大跌，但量能卻無明顯放大，短線反彈以保守看待。