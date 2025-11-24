12月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲69.3點，收26504.24點。12月電子期收1564.8點，上漲0.9點，正價差4.21點；12月金融期收2246.4點，上漲39點，正價差2.57點。

12月電子期以1564.8點作收，上漲0.9點，成交1428口。1月電子期以1583.4點作收，上漲18.65點，成交1口。

電子現貨以1560.59點作收，下跌3.45點；12月電子期貨與現貨相較，正價差4.21點。

12月金融期以2246.4點作收，上漲39點，成交527口。1月金融期以2249點作收，上漲45.8點，成交2口。

金融現貨以2243.83點作收，上漲43.64點；12月金融期貨與現貨相較，正價差2.57點。實際收盤價以期交所公告為準。