12月台股期指漲139點

中央社／ 台北24日電

台北股市今天終場漲69.3點，收26504.24點。12月台指期以26615點作收，上漲139點，與現貨相較，正價差110.76點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨26476點、1月期貨26502點。

台股今天終場漲69.3點，收26504.24點，成交金額新台幣7130.13億元。

12月台指期貨以26615點作收，漲139點，成交6萬3734口；1月期貨以26634點作收，漲132點，成交872口。實際收盤價格以期交所公告為準。

相關新聞

市場態度觀望 台指期終場小漲百點

台指期24日反彈，終場收在26,615點，上漲139點，漲幅0.53%，法人指出，目前三大重要事件觀察，首先是美股須先回...

台指期夜盤翻紅漲197點 法人：台股拚收復季線

美股21日震盪收紅，台指期夜盤21日翻紅上漲197點收26673點，台積電期貨夜盤收1405點，上漲15點，外資在台指期...

期交所榮獲2025 ESG for Culture 影響力獎 以永續行動促進跨界共榮

臺灣期貨交易所（期交所）2025年榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」的「資源協助獎」...

期交所獲 ESG 影響力獎

臺灣期貨交易所（期交所）今（114）年11月21日榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國政府恢復運作，目前較為重要的數據為9月非農就業人口。當前聯準會最為關心的失業率為4.4%，高於市場預期，整體數據偏向...

期貨商論壇／富采期 保守看待

總體經濟及關稅等不確定性，加上品牌客戶態度趨向保守，導致旺季，富采（3714）第3季每股稅後純損0.83元，連續四季呈現...

