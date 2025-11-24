聽新聞
市場態度觀望 台指期終場小漲百點
台指期24日反彈，終場收在26,615點，上漲139點，漲幅0.53%，法人指出，目前三大重要事件觀察，首先是美股須先回穩、其次是美國聯準會12月降習預期；第三、12月初將公布的11月營收表現等。
另外，台積電期收平盤1,390元，電子期上漲0.06%，中型100期貨上漲0.72%。
法人表示，台股中長期來看，在基本面依舊亮眼的推升下，仍相對樂觀看待，短線上的大跌可視為漲多拉回，且國安基金在場，下檔可能相對有撐，加上輝達出貨展望依舊樂觀，對台廠相關供應鏈是一大利多。惟後續需持續關注聯準會降息動態、主席提名等事件，若釋出鴿派態度，則有望看到資金行情回籠。
不過同時短線上，市場瀰漫AI泡沫的恐慌，雖並未有此情況，但投資人現在應保持較高的現金水位，不要隨意摸底，目前整體盤勢依舊較為保守，因此應該靜待止跌回穩。
