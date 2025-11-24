台指期夜盤翻紅漲197點 法人：台股拚收復季線

美股21日震盪收紅，台指期夜盤21日翻紅上漲197點收26673點，台積電期貨夜盤收1405點，上漲15點，外資在台指期淨空單增加至3.32萬口。觀察台股今天盤勢，法人指出，美股震盪翻揚，台指期夜盤回神，台股今天看能否收復站穩季線，醞釀反彈動能。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）21日跌勢收斂終場小跌0.97%收178.88美元，台積電美國存託憑證（ADR）微跌0.88%收275.06美元。

台股21日重挫991.42點，創歷史第6大跌點，終場收26434.94點，失守27000點大關、跌破26470點季線關卡，外資賣超台股新台幣915.36億元，是史上第4大賣超規模。

在台指期淨部位方面，三大法人21日淨空單增加6432口至6961口，其中外資淨空單增加9041口至3萬3208口。

根據統計，台股上週跌962.56點或3.51%，週線連3黑，上市公司總市值降到新台幣85兆5376億元，較前一週大減約3.05兆元。

證券法人表示，台股低檔出現反彈訊號，今天先看能否重返並站穩季線之上，持續留意AI族群、以及台積電等指標電子權值股動向，包括Google新一代AI模型Gemini 3市場後續反應等。

觀察資金面，法人指出，市場持續聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）降息動向，資金挹注攸關上攻動能，AI題材需要資金挹注才能帶動股市新一波上攻力道。