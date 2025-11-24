快訊

期交所榮獲2025 ESG for Culture 影響力獎 以永續行動促進跨界共榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」的「資源協助獎」，由文化內容策進院院長王敏惠(前排左)頒發，期交所副總楊朝舜(前排右)代表領獎。(臺灣期貨交易所/提供)
期交所榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」的「資源協助獎」，由文化內容策進院院長王敏惠(前排左)頒發，期交所副總楊朝舜(前排右)代表領獎。(臺灣期貨交易所/提供)

臺灣期貨交易所（期交所）2025年榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」的「資源協助獎」，長期以來期交所對文化傳承、創新的支持與跨界合作之共融互助，實踐其對企業與文化永續發展的堅持與承諾，展現金融服務業結合文化永續的新典範。

文化部與文策院聯手推動「ESG for Culture」理念，乃為表彰企業與文化內容產業融合上的貢獻，文策院今年首度設立「2025 ESG for Culture影響力獎」，並於11月21日舉行頒獎典禮，鼓勵企業將本業核心能力與文化內容、社會影響力及商業價值緊密結合，攜手共創ESG影響力，進而共同創造新型商業模式與經濟效益。

期交所積極響應金管會「金融大回饋」行動計畫，以實際行動展現回饋社會的責任，長期致力於推廣永續發展理念，積極參與支持國內文化內容產業，促進文化與企業跨界合作。今年期交所持續透過多項文化永續計畫及文化內容產業培力，不僅提升自身社會影響力，更帶動業界投入文化永續實踐，創造共好的永續產業生態系。

期交所秉持企業識別標語「TAIFEX Cares」的核心精神—「關心」、「用心」及「愛心」，展現對國內外市場無微不至的關懷，積極推動符合國際趨勢的制度與服務，並打造公平、公正及透明的交易環境。同時，期交所不僅回饋社會，更深化企業社會責任，攜手各界共創文化與永續並進，促進一個金融業與社會互信共融共利正向的循環。

