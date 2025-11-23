凱美、金山電 挑長天期

被動元件產業在2025年迎來顯著的庫存回補潮，凱美（2375）、金山電（8042）同屬鋁質電容與電阻領域，受惠於產業復甦優勢，近期股價表現不俗。

凱美今年第3季財報營收達14.35億元，年增4％。歸屬於母公司淨利1.47億元，年增43％；單季每股純益1.35元，優於去年同期的0.95元，以及今年第2季的0.19元。

凱美已於年初全數處分金山電持股，宣告雙方股權關係脫鉤，公司以投資策略調整、提升資金運用效益為由，進一步專注自身核心業務與資金運用；凱美第3季營收維持穩健，市場關注其在車用風扇與工控領域的獲利能力是否能持續提升。

金山電近期股價受惠於10月營收年增6.56％及第3季每股純益升至0.3元等帶動，表現相對活潑。金山電泰國廠區已進行擴產，提升固態鋁電解電容、固液態混合鋁電解電容的產能，雙引擎搶食AI伺服器龐大商機，法人分析，這將有效緩解地緣政治風險，並承接更多歐美高階伺服器訂單。

AI算力提升帶動高階固態電容與電阻需求，金山電積極切入AI伺服器應用，相關高毛利產品將成為獲利新引擎。隨歐美客戶對「非中國製造」要求日益嚴格，金山電泰國廠與凱美馬來西亞布局電阻全製程廠區，將是爭取轉單關鍵籌碼。權證發行商建議，被動元件族群股性常隨報價與營收消息劇烈波動，適合利用權證短線操作。看好凱美、金山電後市的投資人，可挑價內外20％內、剩餘天期90天以上的認購權證參與行情。