力積電、華邦電 四檔夯
台股近期回測，盤面上過去強勢族群齊跌，不過法人表示，基本面來看需求仍在，其中記憶體漲價題材仍未結束，力積電（6770）、華邦電（2344）為市場焦點，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。
法人指出，2026年全年記憶體將維持供不應求，其中第3季為最為吃緊，DRAM、NAND Flash供需比分別為90.17%、90.12%。隨著DDR5顆粒價格持續大幅上漲，消費端升級DDR5的意願放緩，DDR4將因此受益而具備進一步上漲的可能。
力積電受惠記憶體價格上漲與出貨提升，稼動率上升至78%，營運持續改善。第3季記憶體產品占營收比重達38%，其中2Xnm DRAM及NOR Flash表現亮眼，SLC NAND亦自谷底反彈。
法人指出，AI應用帶動高階記憶體需求強勁，預期供需緊張將延續至明年上半年。力積電積極布局先進封裝，良率已達量產水準，預計明年下半年放量。整體而言，公司已脫離谷底，若AI封裝及記憶體代工進度如預期推進，再加上邏輯和PMIC需求回溫，2026年有望轉虧為盈。
華邦電今年第3季合併營收217.7億元，季增3.58%。第3季記憶體營收為141.3億元，季增10.2%，年增9.2%，Flash和DRAM各占營收53%和47%。產能方面，高雄廠目前產能全用於DRAM生產，未來將再擴充月產能。
華邦電受惠於DRAM市場供需結構轉變，自2025年7月起訂單動能明顯回升，過去難以切入的客戶也開始主動洽談長期合作，顯示DDR4需求強勁。Flash市場需求亦同步回溫，產品價格陸續調漲。
權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。
