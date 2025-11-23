全民權證／台光電 選逾60天

台光電（2383）受惠高階材料升級趨勢明確，AI與一般伺服器雙軌成長推升後市營收表現。法人以2026至2027年平均每股純益、22倍本益比推算，目標價上看約2,000元，因此維持「買進」評等。

法人表示，台光電第3季M6以上高階材料占比提升至約40%，AI應用貢獻整體營收達40%，顯示高階滲透率持續走高。M8市占率超過70%且供不應求；M9則預計應用於輝達VR多種PCB與1.6T交換器，將成為2026至2027年營運成長關鍵動能，後市可期。

權證發行商建議，看好台光電後市的投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等條件為主的權證。（中國信託證券提供）

