全民權證／立隆電 二檔發光

鋁質電容廠立隆電（2472）近期股價表現強勢，由於第3季每股純益達2.29元，全年獲利有望挑戰新高，股價突破百元大關。法人指出，隨著庫存去化結束及傳統旺季加持，市場買盤湧入，技術面呈現多頭排列。

展望後市，立隆電手握「AI伺服器」與「車用電子」兩大成長引擎，積極切入AI伺服器固態電容供應鏈，並受惠於歐美車廠去中化轉單效應。此外，泰國新廠2026年初投產，有助分散地緣政治風險，將推升全球市占率，中長線營運樂觀。

權證發行商建議，投資人可留意價內外20％內、到期天數90天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）