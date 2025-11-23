全民權證／奇鋐 押價內外20%
奇鋐（3017）隨著AI模型放大，晶片功耗與用量劇增，資料中心用電需求提升，散熱成為焦點，奇鋐為台廠領頭廠商，多家法人點讚後續營運，展望樂觀。
法人指出，奇鋐2026年展望正向，散熱產品成長幅度最大。目前伺服器占比中，GPU占近七成、ASIC約二到三成。ASIC部分，預期T3開始採用水冷，貢獻將顯著提升；Meta明年下半年貢獻，Google為新客戶。越南產能將擴充50%，2027年將擴建。
供應鏈調查，Rubin水冷板未來恐由輝達統一採購，對奇鋐可能造成價格壓力，但產品也可擴及更多客戶。
權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上權證。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
