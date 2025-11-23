期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國政府恢復運作，目前較為重要的數據為9月非農就業人口。當前聯準會最為關心的失業率為4.4%，高於市場預期，整體數據偏向中性、但降低12月降息機率。其次，儘管輝達交出財報亮眼，但仍無法使市場擺脫AI泡沫疑慮。

綜觀整體狀況，美國多項重要數據仍處在蓋牌狀態，市場面對前景不明有一定程度擔憂，也使黃金目前呈現高檔震盪盤堅走勢，近期行情波動劇烈，投資人仍需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金目前持倉水位上升至1,039.4公噸，另外CFTC非商業交易人的籌碼數據，因美國政府尚未更新，但可預期的是隨著黃金位階提高，持倉量持續增加的機率不低，顯示全球政經動盪之際，黃金對於市場仍具有一定的吸引力。黃金價格自9月初突破前方近五個月盤整區間高點後一路上攻，呈高檔盤堅走勢。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）