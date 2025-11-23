期貨商論壇／富采期 保守看待
總體經濟及關稅等不確定性，加上品牌客戶態度趨向保守，導致旺季，富采（3714）第3季每股稅後純損0.83元，連續四季呈現虧損。
富采第3季營業毛利率5.7%，季減1.2個百分點、年減10.8個百分點，因LED產業能見度低，且Mini LED應用放量不如預期，營運壓力短期內仍難解除，累計今年前三季營業毛利14.02億元，年減49.94%；本期淨損19.4億元，年減73.4%，累計前三季EPS為-2.62元。
展望第4季，富采稱市場需求仍趨保守，短期內市場動能偏弱，感測方面，為傳統淡季，產測營收預估季減雙位數。
特殊照明上，則面臨一定挑；顯示看板營收季比、年比預估持平或微幅下降；背光TV上，旺季如雙11等需求不如預期，整體出貨下降。
富采連續四季呈現虧損、10月營收表現疲弱再加上第4季展望保守看待，投資人不妨可以留意富采期 （QBF）做相關操作。（群益期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
