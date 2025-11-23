快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

期貨商論壇／富采期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理

總體經濟及關稅等不確定性，加上品牌客戶態度趨向保守，導致旺季，富采（3714）第3季每股稅後純損0.83元，連續四季呈現虧損。

富采第3季營業毛利率5.7%，季減1.2個百分點、年減10.8個百分點，因LED產業能見度低，且Mini LED應用放量不如預期，營運壓力短期內仍難解除，累計今年前三季營業毛利14.02億元，年減49.94%；本期淨損19.4億元，年減73.4%，累計前三季EPS為-2.62元。

展望第4季，富采稱市場需求仍趨保守，短期內市場動能偏弱，感測方面，為傳統淡季，產測營收預估季減雙位數。

特殊照明上，則面臨一定挑；顯示看板營收季比、年比預估持平或微幅下降；背光TV上，旺季如雙11等需求不如預期，整體出貨下降。

富采連續四季呈現虧損、10月營收表現疲弱再加上第4季展望保守看待，投資人不妨可以留意富采期 （QBF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 期貨交易

延伸閱讀

中職／林安可是不同層級打者 吉力吉撈給旅外建議烙狠話

對等關稅進入最後談判 環境部：無緩繳碳費一事

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

LED廠轉型切入機器人鏈 富采、億光營運添新動能

相關新聞

期交所獲 ESG 影響力獎

臺灣期貨交易所（期交所）今（114）年11月21日榮獲文化內容策進院「2025 ESG for Culture影響力獎」...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國政府恢復運作，目前較為重要的數據為9月非農就業人口。當前聯準會最為關心的失業率為4.4%，高於市場預期，整體數據偏向...

期貨商論壇／富采期 保守看待

總體經濟及關稅等不確定性，加上品牌客戶態度趨向保守，導致旺季，富采（3714）第3季每股稅後純損0.83元，連續四季呈現...

力積電、華邦電 四檔夯

台股近期回測，盤面上過去強勢族群齊跌，不過法人表示，基本面來看需求仍在，其中記憶體漲價題材仍未結束，力積電（6770）、...

凱美、金山電 挑長天期

被動元件產業在2025年迎來顯著的庫存回補潮，凱美（2375）、金山電（8042）同屬鋁質電容與電阻領域，受惠於產業復甦...

全民權證／奇鋐 押價內外20%

奇鋐（3017）隨著AI模型放大，晶片功耗與用量劇增，資料中心用電需求提升，散熱成為焦點，奇鋐為台廠領頭廠商，多家法人點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。