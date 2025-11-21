Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台指期夜盤21日開盤後，在美股電子盤回穩帶動中，以26,489點、上漲13點開出，雖受到加密貨幣大跌拖累，一度下殺至26,247點、大跌229點，但隨聯準會大老、紐約聯準銀行總裁威廉斯認為12月仍有降息可能中，美股電子股急漲，帶動台指期夜盤上半場走勢，截至晚間9點10分左右，約在26,490點、約上漲15點附近遊走。

美股電子盤21日的焦點，原本在於比特幣等加密貨幣大跌，其中，比特幣跌破8.1萬美元下，美股電子盤急殺，但在晚間8點過後，FOMC永久票委、市場稱三把手的紐約聯準銀行總裁威廉斯指出，通膨上升風險有所減弱，預計到2027年有機會來到2%，貨幣政策具有溫和的限制性中，近期仍存在降息空間下，激勵美股電子盤急漲，道瓊大漲逾300點，那斯達克、標普同步反彈下，也帶動台指期夜盤由黑翻紅。

其中，台積電在夜盤交易9點10分時，在1,395元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期下跌0.7%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股21日盤面各類股漲多跌少，指數終場下跌991點，收26,434點，其中，外資現貨賣超915.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加9,041口至33,208口；投信賣超12.6億元，自營商賣超152.7億元，三大法人合計賣超1,080.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股開低走低、收長黑K棒，重挫991點、寫史上第六大跌點，短線徒增套牢籌碼，短期均線下彎與短期頭部型態壓力將更加沉重，60日均線岌岌可危，台股最好狀況將是在60日均線附近震盪整理，一旦失守60日均線，下檔支撐恐將下移至9月26日型態低點25,469點附近。